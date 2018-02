Ata do Fed eleva previsão do PIB para 2009 e 2010

A economia dos EUA deve crescer cerca de 3% numa base anual no quarto trimestre de 2010, após se contrair 0,25% no mesmo período de 2009, prevê o Fed. Em junho, o comitê de mercado aberto do Fed (Fomc, na sigla em inglês) previa que a economia encolheria cerca de 1,25% em 2009 e cresceria 2,7% em 2010.

"Participantes indicaram que o gasto com consumo provavelmente será estimulado pela recuperação nos preços das moradias, mais aumentos nos valores das ações e melhoras graduais na disponibilidade de crédito", afirma a ata.

O índice de preços de gastos com consumo pessoal deve subir cerca de 1,5% em 2010, ante a estimativa de junho de um aumento de 1,45%. O núcleo da inflação, que desconsidera os preços voláteis de alimento e energia e é monitorado de perto pelo banco central, deve subir 1,25% em 2010, mesma previsão feita em junho.

A taxa de desemprego deve ficar na média entre 9,3% e 9,7% no quarto trimestre de 2010, ou seja, levemente abaixo da previsão de junho, de 9,5% a 9,8%, disseram as autoridades do Fed.

No encontro no início deste mês, o banco central norte-americano manteve sua meta para a taxa dos Fed Funds (taxa básica de juros) na faixa de zero a 0,25% ao ano, nível em que está desde dezembro passado, e reafirmou que o juro permanecerá baixo por um "período prolongado". No comunicado divulgado junto com a decisão, o Fed finalmente listou as "condições econômicas" que garantem a manutenção dos juros próximos de zero: baixa utilização de recursos, tendência de inflação contida e expectativa de inflação estável. As informações são da Dow Jones.