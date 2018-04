Ata do Fed indica que juro maior nos EUA pode ser necessário O Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) avaliou que, com a maior incerteza sobre o crescimento e a inflação, deveria retirar do comunicado pós-decisão a citação isolada sobre a chance de mais aumento do juro, revelou a ata da reunião de março divulgada nesta quarta-feira, 11. "O Comitê concordou que novos apertos da política (monetária) podem ser necessários para favorecer uma inflação mais baixa", informou a ata do encontro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) de 20 e 21 de março. "Mas, à luz da maior incerteza sobre as perspectivas tanto para o crescimento como para a inflação, o comitê também concordou que o comunicado (divulgado junto com a decisão sobre o juro) não deveria mais citar isoladamente a possibilidade de mais aperto." O Fed avaliou que os indicadores econômicos mais fracos que o esperado e leituras "desconfortavelmente altas" da inflação sugerem mais riscos de um crescimento fraco. O BC dos EUA também acredita que são maiores as incertezas sobre a possibilidade de o núcleo da inflação recuar conforme o esperado. Em março, o Fed manteve os juros anuais em 5,25% e afirmou que a inflação seguia como principal preocupação. Preocupações O BC dos EUA também afirmou que "a medida e o momento de qualquer consolidação adicional que possa ser necessária" dependeriam de acontecimentos da economia e das perspectivas nas próximas semanas. "Futuros ajustes na política dependeriam da evolução das perspectivas tanto para a inflação como para o crescimento econômico", afirmou a ata do banco central dos EUA. No texto, as autoridades do Fed se disseram preocupadas com as mais recentes leituras do núcleo da inflação, maiores que as previstas e que podem não moderar conforme o esperado. Eles também decidiram que manter as taxas de juros era o melhor caminho para estimular um crescimento econômico moderado e derrubar o núcleo da inflação de "seu elevado nível". No entanto, os formuladores de política monetária também se sentiram que o surpreendentemente fraco investimento empresarial e o aumento de inadimplências no mercado de financiamento imobiliário de alto risco são problemas para as perspectivas de expansão econômica nos EUA. "A combinação de indicadores econômicos em geral mais fracos que o esperado e leituras desconfortavelmente altas da inflação sugerem maiores riscos de queda do crescimento econômico e maior incerteza de que o esperado recuo gradual no núcleo da inflação se materialize", afirmou o Fed.