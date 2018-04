Ata e cenário externo influenciam mercados A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta manhã foi o principal foco de atenção para os investidores. A percepção que se teve foi de que a Selic, a taxa básica de juros da economia, não deve recuar no primeiro semestre deste ano. Na última reunião o Comitê decidiu pela manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia, em 18,5% ao ano. A ata mostrou que o Banco Central (BC) mudou o alvo de sua perspectiva de inflação em 2002 de um intervalo entre 4% e 4,5% para um resultado entre 4,5% e 5%. Neste ano, a meta de inflação é de 3,5% com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Ou seja, mirando uma inflação entre 4,5% e 5%, o alvo do BC está mais próximo ao teto da meta. O documento trouxe outras surpresas. Diferentemente da reunião anterior, a decisão de não cortar a Selic foi unânime. Vale lembrar que a maioria dos investidores apostava em uma redução de 0,25 ponto percentual. Outra surpresa foi o destaque dado pela ata aos preços livres que estão desacelerando em velocidade mais lenta do que se esperava. Esse cenário traçado pela ata, aliado à preocupação dos investidores com o aumento da taxa de risco do País e com a crise argentina, sustentaram a alta do dólar e das taxas de juros e a queda da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Às 15h, o dólar comercial está cotado a R$ 2,3700 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,51% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de DI futuro com vencimento em outubro negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam juros de 18,760% ao ano, contra 18,650% ao ano negociados ontem. A Bolsa está em baixa de 1,14. Em Nova York, o Dow Jones ? Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? está em queda de 0,21%, e a Nasdaq ? bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York ? registra alta de 0,41%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.