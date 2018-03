Ata mostra perspectiva favorável do BC para inflação A ata da reunião de outubro do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), divulgada hoje, mantém a avaliação de que continuam favoráveis as perspectivas para um cenário inflacionário benigno, no qual o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) estaria na trajetória da meta estabelecida pela instituição, de 4,5% para 2009 e 2010. Segundo o documento, essa avaliação é feita pelos diretores do BC com base na margem de ociosidade da economia e do comportamento das expectativas de inflação. Essa avaliação é muito semelhante à feita na ata anterior, de setembro.