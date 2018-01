Ata: preço da gasolina nos postos poderá cair 4,5% O preço da gasolina nos postos poderá cair em 4,5% a partir de abril. Essa é a previsão dos diretores do Banco Central, segundo a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada hoje pela manhã. De acordo com o documento, haveria ainda "pequenas reduções adicionais" em julho e setembro. Para a estimativa de queda de 4,5% no preço da gasolina nos postos, os diretores do BC indicavam na ata que a queda estimada do preço da gasolina nas refinarias seria "inferior a 6%". Ontem, o presidente Fernando Henrique anunciou que a queda nas refinarias será de 5,4%. Essa queda de 4,5% estimada pelo Copom acontecerá mesmo com a depreciação do real ocorrida ao longo do primeiro trimestre do ano. Ainda, de acordo com a avaliação feita sobre as tendências de inflação, os diretores do BC ressaltam, que a inflação observada em fevereiro, de 0,46%, superou o valor esperado que era de 0,20%.