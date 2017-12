Ata prevê queda no ritmo de crédito bancário A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) revela ainda que os diretores do BC acreditam que o crédito bancário no Brasil continua em expansão, mas num ritmo menor que o observado anteriormente. Mesmo com essa redução no ritmo de expansão, o Copom ainda considera significativo o volume de crédito bancário. "Na medida em que o ritmo de desaceleração do crescimento da demanda por bens e serviços tem sido mais pronunciado, a expansão continuada do crédito poderia estar refletindo a substituição de outros créditos - entre outros os créditos externos ou internos, mas não bancários - por crédito bancário no País", afirma a ata do Copom. Nesse caso, afirmam os diretores do BC na ata, o crescimento observado no crédito não indicaria pressões adicionais sobre a taxa de inflação.