Atacado puxa aumento da deflação medida pelo IGP-M em julho

O Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) de julho registrou deflação de -0,43%, após ter variado -0,10% em junho, divulgou nesta quinta-feira, 30, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A queda foi maior que a expectativa de 20 instituições financeiras consultadas AE-Projeções, com mediana de -0,29%.

Dos três componentes do IGP-M, apenas o Índice de Preços por Atacado (IPA) registrou taxa negativa, de -0,85%, aprofundando a queda de -0,45% em junho. As principais quedas individuais de preços no atacado vieram de óleo diesel, minério de ferro, soja em grão, laranja e batata-inglesa.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,34%, após ter avançado 0,17% no mês anterior. As maiores influências individuais para a alta vieram de leite longa vida, tarifa de eletricidade residencial, aluguel residencial, alho e açúcar refinado.

O Índice Nacional do Custo da Construção (INCC) desacelerou para 0,37% em julho, comparado com a taxa de 1,53% de junho.

No ano, o IGP-M acumula queda de 1,67% e, em 12 meses, de 0,67%. O IPA acumula queda de 3,96% em 2009 e de 3,57% no período 12 meses. Já o IPC registra alta de 3,12% no ano e de 4,70% em 12 meses. As taxas acumuladas pelo INCC são de 2,61% e 6,72%, respectivamente.

O período de coleta de preços para o cálculo do IGP-M deste mês foi de 21 de junho a 20 deste mês.