Ataque americano ao Iraque faz bolsas asiáticas subirem O início dos ataques americanos ao Iraque fez com que os mercados do sudeste da Ásia registrassem grandes altas nesta quinta-feira. Em Seul, o índice Kospi disparou 4,92%. Segundo um trader, o início da guerra ?era o que todos estavam esperando?. Todas as blue chips subiram, liderada por Samsung Electronics, que avançou 5,20%. Taiwan subiu 1,86%, mas há forte suspeita de que o resultado tenha sido provocado por compras realizadas por fundos ligados ao governo. Logo após a transmissão das primeira imagens do ataque americano do Iraque, a bolsa caiu, recuperando-se logo em seguida. O mercado filipino registrou alta de 1,85%, liderado pelos papéis da blue chip Long Distance Telephone Co., que subiram 4,20%. O pregão japonês encerrou em alta de 1,79%. Às 5h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,64%; Indonésia: +1,53%; Malásia: +1,11%; Tailândia: +1,20% e Cingapura: +2,53%.