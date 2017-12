Ataque cardíaco mata presidente do McDonald´s O presidente e executivo-chefe do McDonald´s, Jim Cantalupo, morreu, esta manhã, após aparentemente sofrer um ataque cardíaco durante a convenção de operadores e donos de unidades da rede de fast food, em Orlando, na Flórida. Cantalupo tinha 60 anos. A informação foi divulgada em comunicado assinado pelo diretor presidente do conselho de diretores do McDonald´s, Andrew J. McKenna.