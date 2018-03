Ataques da Fazenda teriam BC como alvo

O foco dos ataques é o diretor de Política Econômica, Mário Mesquita, responsável pela explicação do relatório. Para o mercado, Mesquita passou a mensagem de que haverá aumento das taxas de juros ainda no primeiro semestre de 2010, como indicou, por exemplo, o banco JP Morgan.

A reação do BC foi na mesma intensidade, mas em outra direção: uma crítica à postura excessivamente defensiva do Ministério da Fazenda. Por essa leitura, a equipe da Fazenda diz que o melhor seria não divulgar informações sobre o impacto do aumento dos gastos porque o mercado traduz como uma mensagem de descontrole da inflação e consequente aumento das taxas de juros. "O Ministério da Fazenda e o mercado estão errados", disse uma fonte financeira.

Na visão do Banco Central, a Fazenda erra quando fica na defensiva e entra no discurso de negar que a expansão fiscal gera inflação. Seria o mesmo que o BC negar que o movimento de queda da taxa de juros (a Selic foi reduzida em 5 pontos porcentuais desde setembro do ano passado) provoca inflação. "Não se pode negar o óbvio. Não precisa mentir. Não precisa fazer rolo", disse essa fonte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.