Ataques de tubarões inspiram biquini que já vem mordido

SÃO PAULO - O filme 'Sharknado', com tubarões que fazem ataques voadores após um tornado em Nova York, motivou uma febre em torno do assunto.

O Discovery Channel fez uma série de uma semana sobre tubarões e os diretores de 'Sharknado' já anunciaram a continuação da produção trash, enquanto no mercado já surgem produtos inspirados nos predadores.

Um fabricante de trajes de banho dos Estados Unidos lançou o Sharkini, um biquíni que tem um recorte que imita a mordida de um tubarão.

O 'Sharkini' na realidade é um maiô, com um decote logo abaixo do peito decorado com falsos dentes brancos no formato da mandíbula de um tubarão.

Desenhado pela Bad Aby Designs, de São Francisco, o produto pode ser comprado pela internet por US$ 100, o equivalente a R$ 226,00.

O maiô está disponível na cor cinza, mas com mais US$ 10 (R$ 26,00) é possível encomendar versões em outras cores.