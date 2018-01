Bancos entram na Black Friday com descontos e promoções

A Black Friday brasileira, a megaliquidação inspirada no evento que ocorre todos os anos no varejo dos Estados Unidos um dia depois do dia de Ação de Graças, quando as lojas liquidam os estoques antigos de produtos, virou um balaio de gatos. De alimento a veículos, passando por viagens e até diária de motel, tudo é passível de desconto.

Na Black Friday deste ano ganhou força o abatimento em produtos financeiros, especialmente no momento em que a demanda por crédito está em baixa e os bancos querem ampliar o volume de empréstimos.

O banco Santander, por exemplo, vai oferecer condições especiais para linhas de crédito destinadas a pessoas físicas e jurídicas entre os dias 21 e 25 deste mês. No crédito pessoal e no consignado, por exemplo, o corte na taxa de juros é de 15%. Para a empresa que contratar duas ou três maquininhas de cartão, o desconto será de 50% no valor do aluguel até o carnaval, diz o banco.

O Itaú Unibanco oferece condições especiais para aquisição de produtos e serviços via internet banking até 30 de novembro, como desconto de 20% na taxa de consórcio de imóveis e veículos. O banco também dará 200MB de internet adicional para cada R$ 20 de recarga de celular Tim.

A Caixa, por sua vez, promove até esta sexta-feira (25) condições específicas para contratação de crédito, aquisição e utilização do cartão de crédito e renegociação de dívidas. Para os clientes pessoa física, o banco oferece redução nas taxas mínimas de juros para linhas de crédito pessoal. Nos cartões de crédito, os clientes terão pontuação turbinada para compras feitas na semana, 50% de desconto na anuidade do titular e 75% de desconto na anuidade adicional para novas contratações. Nas operações de renegociação feitas nesta semana, o cliente conta com redução de até 20% na taxa atual praticada, diz o banco.

Comida e intercâmbio. Por causa da crise, o aperto neste ano é tão grande no varejo que até pratos prontos e viagens de intercâmbio vão entrar na rota de descontos. As lojas do Hirota Food Express vão oferecer corte de 20% no preço de oito pratos prontos só no dia 25 de novembro. Já a empresa de intercâmbio Global Study começou a dar desconto de até R$ 8 mil em viagens de intercâmbio para estudantes.

Com tantos setores envolvidos, a expectativa do mercado é que a Black Friday deste ano atinja faturamento de R$ 2,1 bilhões, com crescimento de 34% em relação ao evento de 2015, apesar da crise.