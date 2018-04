Até donos de postos reclamam do reajuste da gasolina Não é só o consumidor que tem ficado confuso com o novo sistema de reajuste nos preços dos combustíveis adotado a partir deste ano, segundo o qual as grandes oscilações para cima ou para baixo nas cotações internacionais do petróleo são automaticamente repassadas para o mercado doméstico. Os proprietários dos postos de gasolina também estão aprendendo a lidar com o novo regime e ainda têm alguma dificuldade para entender - e explicar aos seus clientes - o motivo de tanto sobe e desce nos preços da gasolina. "Dá até vergonha de aumentar tanto os preços. Se não tivesse aquela redução anterior, a gente estaria com os mesmos preços agora, mas é difícil explicar isso para o cliente. Esse novo sistema acaba não interessando a ninguém, a não ser que os preços baixassem e continuassem baixos", espeta José Oliveira, proprietário do posto SP2, na Zona Sul da cidade. "É um regime bastante confuso para todos, pois tivemos aquela forte baixa recentemente e agora voltou tudo de novo ao preço anterior", comenta Roberto Sassano Jr., sócio-proprietário do auto-posto Jardim São Bento. "E o pior para nós é que ainda há essa idéia de que os aumentos favorecem a gente, mas o cliente esquece que a nossa margem de ganho continua exatamente a mesma", acrescenta. Para o proprietário do Vida Posto, Mitio Kimura, por mais que também preveja queda para os preços no mercado doméstico, o novo regime acaba deixando a sensação para os clientes de que os preços só sobem. Lebra ele que um aumento na gasolina, como o que começou a valer a partir deste sábado, implica em alguns casos em perda de receita para os revendedores, especialmente nos bairros da periferia, onde é comum o consumidor gastar sempre a mesma quantidade de dinheiro para abastecer o carro. "Eles não pedem para colocar tanto litros, mas sim para colocar os 10 ou 20 reais de sempre", comenta Kimura. Os donos dos postos também terão de se acostumar com a nova realidade de mais ajustes - para cima ou para baixo - nos preços dos combustíveis ao longo do ano (no ano passado, por exemplo, o governo utilizava uma fórmula trimestral de reajuste), o que, segundo eles carrega dois tipos de problemas. O primeiro deles é a dificuldade de se saber o tamanho do repasse do aumento ou da queda nas refinarias para as bombas de seu estabelecimento, dado que em muitos casos as distribuidoras (Esso, Shell, Texaco, etc.) só recomendam o coeficiente deste repasse alguns dias depois da mudança nos preços. Além disso, também enfrentam um problema antigo quando há anúncio antecipado de aumento dos preços: algumas distribuidoras não atendem plenamente a quantidade de combustível demandada pelos postos, mas apenas uma parcela desses pedidos. Desta forma, segundo os proprietários, elas tentam negociar a maior quantidade possível do produto com os preços já reajustados. "Isso acontece com todo mundo. Nós, por exemplo, tivemos apenas 30% do nosso pedido nessa semana", revela Kimura.