Até hoje para entregar a Declaração do IR Hoje, dia 30, é o último dia para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2001 - ano base 2000. Para quem ainda precisa providenciar as declarações de rendimentos do ano passado, vale destacar que os bancos funcionarão normalmente na segunda-feira, ou seja, das 10h às 16h, e não há qualquer previsão de plantão para os atrasados. Os bancos receberão o documento em disquete e os correios em formulário impresso no horário normal de funcionamento. Nas unidades da Receita Federal da 8.ª Região (Estado de São Paulo), a entrega dos disquetes e formulários poderá ser feita até as 18 horas. Cada região define seu horário de atendimento. Pela Internet (veja link abaixo) e pelo Receitafone (0300-780300), a declaração poderá ser enviada até as 20 horas. Depois disso, só serão recebidas declarações mediante pagamento de multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, limitada a 20%. O valor mínimo dessa multa corresponde a R$ 165,74.. Os contribuintes não devem deixar para as últimas horas porque há risco de sobrecarga no sistema. Além disso, se houver algum erro nos dados pessoais (CPF, data de nascimento, etc.), o programa de conferência vai barrar o envio da declaração. Quem teve o CPF cancelado também pode enviar a declaração. Mas depois terá de regularizar a situação. Primeiro lote O primeiro lote de restituições será liberado no dia 15 de junho. Quem tem imposto a pagar e possui conta no Banco do Brasil já pode quitar a dívida via Internet pelo site da Receita. Também veja no link abaixo todas as informações para o preenchimento da Declaração do IR.