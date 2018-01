Atenção à correção dos valores dos contratos A liberação, pelo governo, do uso de índices de inflação nos contratos imobiliários pelo Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) com prazo superior a 36 meses trouxe a questão de novo à discussão. Qual indicador de inflação escolher nos casos em que é livre a adoção de um indexador para a correção de contratos? No SFI, incorporadores e construtoras preferem o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), cuja variação está acima do Índice de Preços ao Consumidor-IPC (ver tabela abaixo). Existem compromissos em que o devedor não tem como espernear, mas em contrato de aluguel, por exemplo, é possível negociar. Especialistas dizem que o consumidor deve ficar atento ao indexador utilizado e, caso se sinta prejudicado, deve tentar negociar e adotar aquele que mais reflita seu reajuste salarial, no caso, o IPC ou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). "O que pode ocorrer é que os credores tendam a escolher o índice mais alto, que, hoje, é o IGP-M", afirma o vice-presidente da Anefac, Miguel José de Oliveira. Ele propõe negociação, embora reconheça que, em alguns casos, a tentativa é malsucedida. "É preciso levar em conta que, se não ceder, o credor terá de buscar outra opção para evitar a inadimplência." Segundo cálculos do matemático-financeiro José Dutra Vieira Sobrinho, o IGP-M está muito acima da média dos outros índices, no período entre 1999 e agosto deste ano. "É a partir dessa época que se verifica variação maior do IGP-M por causa da desvalorização do real em relação ao dólar." O coordenador-geral da Fipe, Heron do Carmo, explica que o IGP-M sofre influência direta do dólar. "Sessenta por cento de sua composição reflete a variação do Índice de Preços no Atacado (IPA), que depende do que acontece com o dólar e o petróleo no mercado mundial." A dança da inflação pelos vários índices (%) Índice 1999 2000 2001 Acumulado no período IPC-Fipe 8,64 4,38 5,09 19,17 ICV-Dieese 9,57 7,21 6,62 25,25 IPCA-IBGE 8,94 5,97 5,06 21,28 INPC-IBGE 8,43 5,27 5,79 20,76 Média* 8,90 5,71 5,64 21.62 IGPM-FGV 20,10 9,95 7,33 41,73 Quanto o IGPM é maior que a média (%) 125,98 74,31 29,96 93,07