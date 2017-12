Atenção ao comprar um chuveiro elétrico O uso de aparelhos elétricos tornou-se essencial para o brasileiro. De todos os aparelhos, o destaque no inverno é para o chuveiro elétrico. Especialistas do setor de energia acreditam que o chuveiro elétrico é responsável por 7% de todo o consumo nacional de energia. O alto índice de consumo, de acordo com profissionais e associações do setor, acontece por conta de excessos cometidos pelo consumidor na hora do banho e pela má instalação da fiação elétrica do chuveiro (não deixe de ler mais a respeito nos links abaixo). O diretor da Abinee avisa que a economia no uso do chuveiro elétrico começa no momento da compra do produto. O executivo da Abinee ressalta que o consumidor deve comprar apenas os produtos etiquetados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). "Através da etiqueta do Inmetro, o consumidor poderá reunir informações importantes sobre o consumo médio mensal de energia de cada chuveiro", avisa. Os chuveiros trazem informações como a potência máxima do produto, o seu consumo mensal mínimo e o consumo mensal médio com base em um banho diário de 8 minutos. "Quanto menor a potência, menor o gasto de energia elétrica", garante o diretor da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica (Abinee), Alexandre Cela. A potência máxima dos chuveiros elétricos varia entre 2.500 watts e 8.800 watts. Segundos dados da pesquisa do PBE do Inmetro, um chuveiro com potência máxima de 3.000 watts, por exemplo, gasta em média 12,0 kilowatts por hora (kWh) mensais. Já um chuveiro elétrico de 7.500 watts gasta cerca de 31,8 kwh por mês. A etiqueta do Inmetro é uma ferramenta importante na racionalização do uso do chuveiro elétrico. Segundo coordenador do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, Alexandre Novgorodcev, todos os chuveiros elétricos do mercado que possuem a etiqueta de certificação do Inmetro são testados em laboratórios técnicos. Veja no link abaixo como economizar com a instalação elétrica e como economizar energia no banho.