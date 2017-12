Atendendo sugestão de Lessa, Varig anuncia que irá rebolar "A Varig está contratando uma empresa especializada em ensinar dança do vente para dar aulas à diretoria". O comentário, em tom bem humorado, é do vice-presidente executivo da Varig Luiz Martins, referindo-se à declaração do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, de que as empresas que quiserem ter acesso ao dinheiro do banco estatal terão de "rebolar". Martins considera que "a única solução para o setor" é algum tipo de apoio financeiro do BNDES. "O nosso setor é estratégico, de baixo retorno financeiro, de capital intensivo e nenhum investidor brasileiro do setor privado vai assumir posição relevante numa situação dessas no Brasil", complementou. Os investidores estrangeiros, por sua vez, estão limitados a participar com até 20% do capital da empresa. Em entrevista à imprensa, Martins disse que as negociações entre a Varig e a TAM para uma associação "estão seguindo o cronograma normal" e ele prevê que até abril de 2004 a forma de apoio do governo ao setor ficará mais clara. O executivo considera que o apoio do governo será "ao setor" e não a empresas isoladas. Martins disse que a "carta de intenções" para formalizar a associação (que ele frisou não se tratar de uma fusão, já que haverá a criação de uma nova empresa) está sendo construída "em conjunto" com o BNDES, contrariando declarações do presidente do banco, Carlos Lessa, de que o banco estaria aguardando essa carta de intenções para dar início ao projeto. Martins considera que a situação da empresa atualmente "é muito melhor" do que a vigente há seis meses e uma eventual associação com a TAM teria de refletir a conjuntura. Na prática isso indica que a Varig quer ampliar a fatia dos 5% que teria na nova empresa, conforme admitiu Martins.