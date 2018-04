Atendimento a ex-dekasseguis aumenta 400% em ONG Trabalhadores como Marisa Nakamoto perderam o emprego por conta da crise. Desde outubro, segundo o governo japonês, foram fechados 216 mil postos de trabalho temporários e de curto prazo. O iene não para de se desvalorizar em relação ao dólar e a Bolsa de Tóquio ainda não dá sinais de ter encontrado o caminho da recuperação. No primeiro semestre, o país teve um superávit comercial de 8,32 bilhões de ienes; 99,7% menor na comparação com igual período de 2008. Parte dos reflexos da crise no Japão bateu às portas do Grupo Nikkei, uma entidade sem fins lucrativos, de São Paulo, administrada por voluntários e criada para apoiar desempregados, em especial dekasseguis, como conta a presidente Leda Reiko Nakabayashi Shimabukuro. Com o encolhimento da economia japonesa, o atendimento aos ex-dekasseguis aumentou 400% na ONG. Em maio, de 155 atendimentos, 112 foram de trabalhadores que voltaram do Japão e buscam um trabalho. A maior parte das vagas de trabalho oferecidas no banco de dados do Grupo Nikkei é de multinacionais japonesas ou ofertadas por executivos de origem japonesa. "Os que retornam agora são vítimas da crise", lamenta Leda. Em média, o grupo tem 400 vagas cadastradas. Depois de entrevistados, os interessados são encaminhados às empresas e passam por uma seleção. O trabalho da ONG não é fácil, ainda mais com o aumento da demanda. A entidade gera cerca de R$ 1 mil de receita com a venda de blocos artesanais e as despesas passam de R$ 3 mil. O grupo tenta acertar uma parceria com a superintendência do Ministério do Trabalho de São Paulo, que ofereceu ajuda para que a entidade consiga dar conta de tantos ex-dekasseguis que passam pela sala emprestada no bairro da Liberdade. Amanhã, a Superintendência do Trabalho paulista assina um convênio com várias ONGs com foco no atendimento aos ex-dekasseguis.