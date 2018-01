Atendimento bancário só até sexta-feira Nesta virada de ano, os bancos estarão abertos para atendimento público somente até o dia 28, sexta-feira. Do dia 29 de dezembro a 1.º de janeiro, permanecerão fechados, reabrindo apenas na quarta-feira, dia 2. Portanto, quem tem contas vencendo durante esses quatro dias precisa ficar atento, já que em algumas situações será preciso antecipar o pagamento e em outras o prazo de vencimento poderá ser prorrogado. No caso de tributos (impostos, taxas, contribuições, etc.) que vencerem no último dia útil do mês, a quitação deverá ser feita até o dia 28. O contribuinte que não antecipar o pagamento desses débitos terá de arcar com multa e juro. Já as contas de água e luz que vencerem nos dias em que os bancos estiverem fechados poderão ser pagas até o dia 2, sem a cobrança de encargos adicionais. As contas cujo pagamento é feito por meio de boleto bancário que vencem entre o dia 29 e 1.º de janeiro também poderão ter o vencimento prorrogado para o dia 2, quarta-feira. No caso de aluguel e condomínio, se o pagamento for feito por meio de boleto bancário, o inquilino poderá adiar a quitação para o dia 2. Mas, se for diretamente na imobiliária, será preciso verificar qual é a norma definida no contrato.