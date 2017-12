Atendimento eletrônico em bancos contém falhas Nem sempre a praticidade oferecida pelos sofisticados sistemas eletrônicos bancários representa segurança. O correntista que realiza operações por meio do auto-atendimento, como caixa eletrônico e Internet, ainda corre riscos e, em alguns casos, acaba tendo de arcar com prejuízos financeiros (ver matéria no link abaixo). Levantamento feito pela Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - indica que o número de consultas e reclamações sobre transações eletrônicas ainda é elevado. De janeiro a junho deste ano, do total de 5.210 consultas e 1.135 reclamações, 1.261 consultas e 459 reclamações referem-se ao problema. No mesmo período de 2000, os números foram de 1.485 e 512, respectivamente. O técnico em Assuntos Financeiros do Procon-SP, Alexandre Costa Oliveira, diz que os dados indicam que a tecnologia bancária ainda possibilita fraudes. "Se existe falta de segurança na prestação de serviços, a culpa é do sistema e não do cliente." Vale ressaltar, ademais, que o correntista que se encontra nesta situação é totalmente amparado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), e agora também pelo Código de Defesa do Consumidor Bancário. "O CDC sempre vai proteger a parte vulnerável da relação de consumo, no caso, o correntista." Mas, para que se beneficie da legislação, é preciso que o cliente tenha argumentos e comprovantes que mostrem ter agido corretamente e que o procedimento constatado por ele se deu sem autorização, explica Oliveira. O que dizem associações de defesa do consumidor A diretora do Departamento Jurídico da Associação Brasileira de Defesa do Contribuinte (ABDC), Christiane Caldas, vai além e afirma que, após entregar toda a documentação exigida, o banco terá de provar que o cliente não foi cauteloso ao fazer uso do serviço eletrônico. "Caso contrário, o consumidor terá de ser ressarcido." Segundo o assessor jurídico da Associação Brasileira do Consumidor (ABC), Carlos Henrique de Mattos Franco, o melhor caminho para o correntista que estiver com dificuldades para solucionar a pendência será procurar um dos órgãos de defesa do consumidor. "Se ainda assim não houver solução, a saída será a Justiça." Vale lembrar que ações com valores até 40 salários mínimos (R$ 7,2 mil) têm o benefício do Juizado Especial Cível. E, até 20 (R$ 3,6 mil), a presença do advogado fica dispensada. Acima destes valores, o processo deverá ser encaminhado à Justiça comum. Cuidados para evitar problemas nos bancos Alguns cuidados básicos podem evitar futuros problemas aos clientes. Oliveira afirma que, para não ser surpreendido, é importante acompanhar as movimentações feitas na conta. "Para isso é que os bancos são obrigados a enviar, gratuitamente, um extrato mensal aos correntistas." Além disso, o cliente jamais deve revelar sua senha ou código de acesso, mesmo que seja para um funcionário do banco. E, ao usar o caixa eletrônico, a atenção deve ser redobrada. Neste caso, é preciso verificar se as pessoas presentes no local não estão suficientemente próximas para ver a digitação da senha. Outros cuidados, ainda, são nunca aceitar ajuda de estranhos e não confiar em adesivos colados nas máquinas com o número de telefone para auxílio.