Atendimento eletrônico: um risco A informatização dos meios de atendimento nos bancos tem exigido que os clientes utilizem os sistemas eletrônicos para depósitos, saques e pagamentos. Isso poderia ser muito bom para ambas as partes. O banco teria seus custos diminuídos e os clientes não precisariam mais enfrentar as filas. Mas não é isso o que se pode constatar. No ano passado, a Fundação Procon-SP recebeu 6.050 consultas e 1.835 reclamações. Desse total, 1.183 consultas e 580 reclamações foram relacionadas a falhas com transações eletrônicas. Nos três primeiros meses deste ano, os mesmos problemas já somam 898 consultas e 276 reclamações. São vários os problemas, entre eles o desaparecimento de dinheiro deixado para depósito nos caixas rápidos e o sumiço de parte do saldo bancário. Previna-se Os bancos não oferecem mecanismos de segurança nos meios de atendimento automatizados. Isso quer dizer que se o cliente for assaltado em um posto 24 horas, o banco não se responsabiliza pelo prejuízo. No caso do saque, se o dinheiro não for entregue pela máquina, o cliente deve usar o telefone dentro da cabine para avisar o banco imediatamente. Muitas vezes o aparelho está quebrado e o cliente fica sem saber o que fazer. Segundo o advogado especializado em direito do consumidor Joaquim Ernesto Palhares, o mínimo que os bancos deveriam fazer seria manter um funcionário nos caixas eletrônicos para orientar o cliente. Como isso não acontece, confira algumas dicas sobre o uso do cartão para evitar prejuízos: 1. Evitar o uso dos caixas eletrônicos em lugares desertos e em horários mais arriscados; 2. Guardar o cartão em lugar seguro e não revelar a senha a ninguém, nem mesmo a pessoas que se identifiquem como funcionários do banco; 3. Não permitir que outras pessoas utilizem o cartão; 4. Em caso de roubo, perda ou extravio, pedir o cancelamento do cartão imediatamente, ligando para a central de atendimento do banco; 5. Em caso de assalto, ir à delegacia para registrar o fato em boletim de ocorrência.