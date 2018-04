Atentados provocaram 20 milhões de demissões Os atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos provocaram cerca de 20 milhões de demissões no mundo todo, informou neste domingo o diretor-geral da Organização Mundial do Trabalho (OIT), o chileno Juan Somavía. Segundo ele, o desemprego está crescendo. "No início dos anos 90 havia cerca de 100 milhões de trabalhadores oficialmente sem emprego, número que passou para 160 milhões em 1999", disse. "Depois de 11 de setembro, calculamos que há pelo menos 20 milhões a mais de desempregados no mundo", afirmou.