Atente para reajuste de planos de saúde No ano passado, alguns convênios reajustaram suas mensalidades indevidamente por alteração de faixa etária para consumidores com 60 anos ou mais. Por este motivo a Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo está denunciando cinco empresas de planos de saúde: Green Line Sistema de Saúde Ltda., Indimed Saúde S/C Ltda., Mam - Montreal Assistência Médica S/C Ltda., Policlínica Santa Amália S/C Ltda. O Sim - Serviço Ibirapuera de Medicina S/C Ltda. também efetuou reajuste anual. Os reajustes aplicados sem a devida autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS contrariam a lei, devendo ser cancelados, e os valores pagos indevidamente, devolvidos aos consumidores. Recentemente a ANS, órgão fiscalizador do segmento de saúde privada, divulgou lista dos planos de saúde privados autorizados a efetuar os reajustes referentes à anuidade de 2000 a serem praticados a partir de junho/2000. Dependendo de quando foi o último reajuste, a empresa de saúde poderá cobrar dos consumidores uma "fração adicional". Veja tabela baixo. Por exemplo: se o último reajuste (financeiro) se deu em março de 99, a operadora poderá aplicar 5,42% (reajuste devido, autorizado pela ANS) + 1,25% (fração adicional autorizada pela ANS), totalizando 6,74%. Se a operadora aplicou o reajuste em março/99, embora sem autorização, deve primeiramente cancelá-lo, devolvendo aos conveniados os valores pagos a mais, para só depois aplicar o porcentual de 6,74%. Tabela de consulta do total de reajuste permitido pela ANS Data do último reajuste Reajuste devido Fração adicional Reajuste total Março/99 5,42% 1,25% 6,74% abril/99 5,42% 1,09% 6,57% maio/99 5,42% 0,56% 6,01% junho/99 a maio/2000 5,42% 0,00% 5,42%