Atento ao mercado, Bradesco mantém planos de crescer O Bradesco, que completará 60 anos de existência em 2003, está atento ao mercado e se surgirem oportunidades para a compra de outra instituição, ele deverá faze-lo, adiantou o presidente da instituição, o maior banco privado do País, Márcio Cypriano. ?O crescimento do Bradesco vai continuar, principalmente de forma orgânica. Mas, lembro que as oportunidades de aquisição são, para nós, um atalho para a ampliação da nossa presença de mercado, e por isso não as desprezamos, mas desde que a custos competitivos. Não nos interessam aquisições acima de valores que consideramos justo. Crescer é importante, desde que respeitando conceitos de racionalidade e sangue frio?. O Bradesco deverá manter em 2003 a média de seus investimentos anuais de R$ 1 bilhão. O Bradesco, com ativos de R$ 140,1 bilhões receberá na segunda-feira, dia 9, o Prêmio Mauá, na sede do Jóquei Clube do Rio. Esta é a terceira vez que o Bradesco recebe o Prêmio, patrocinado por entidades como a Associação Comercial do Rio, Confederação Nacional das Bolsas de Valores (CNBV), Abrasca e Abamec. A escolha é feita por voto direto de participantes do mercado, analistas, investidores e jornalistas especializados. A transição Para o presidente do Bradesco, a existência de um clima de absoluta tranquilidade na transição de governo influi positivamente nas expectativas para o ano que vem, principalmente no que se refere ao padrão da política econômica. ?Isso significa que não devemos esperar tentativas de acrobacias, mágicas ou processos de ruptura. Já foi dito e repetido que o modelo é, inicialmente, fazer o básico. Ou seja, cuidar para que a política fiscal esteja em ordem, que a política monetária mantenha o poder de compra da moeda e que a política cambial permita a flutuação da moeda de modo a garantir o equilíbrio do setor externo. A este núcleo macroeconômico de estabilidade se somariam metas bem definidas em termos de crescimento econômico, aumento da renda, criação de empregos e justiça social?. Cypriano entende que os parâmetros são os do bom senso, sem extravagâncias. De qualquer modo, para ele, o exercício de cenários mais detalhados depende da definição dos nomes do futuro Ministério, algo que deverá ocorrer em breve. Independente da equipe do novo governo, em linhas gerais, o alto executivo acredita numa ação política agressiva de curto prazo, nos primeiros meses de 2003. Segundo ele, pelo que se percebe do discurso das lideranças do novo governo, não será surpresa se houver uma intensa iniciativa de articulação política no sentido do encaminhamento, logo no início do mandato, de algumas reformas essenciais no âmbito do Congresso Nacional, como a previdenciária e tributária. ?Seria um diferencial importante no sentido de mudar significativamente a dinâmica da economia a partir do ano que vem?. Investimentos O Bradesco investe ao redor de R$ 1 bilhão por ano, em média, em infra-estrutura e tecnologia. ?São recursos que consideramos obrigatórios para a manutenção de um parque tecnológico moderno, dentro do nosso objetivo de manter um alto padrão de qualidade no atendimento do cliente. Além é claro de prosseguir na melhoria dos nossos indicadores de eficiência?, explicou Cypriano. Sobre a possibilidade de investimentos no exterior, Cypriano mostrou que a filosofia do Bradesco continua a mesma dos últimos 59 anos: ?Nossa prioridade é o mercado brasileiro, onde somos líderes do setor privado desde a década de 1950. Temos, porém, presença no mercado internacional para atender os clientes com negócios no Mercosul, Estados Unidos, Europa e Japão?. O Bradesco Argentina é apresentado como exemplo por ser uma instituição pequena e ter sua atuação restrita às empresas com interesses regionais. ?Temos uma corretora de valores e agência nos Estados Unidos, agência em Grand Cayman, o Bradesco Luxemburgo e um escritório de serviços em Tóquio?. Cypriano afirma que é importante notar que a presença de nossa marca vem se ampliando no mercado internacional não só pela presença física, mas pela negociação de nossas ações na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Madri, no índice Latibex. ?Somos uma empresa com ações negociadas nas moedas real, dólar e euro?. Para ele é preciso acreditar que a presença internacional do Bradesco se desdobra nos negócios da área de comércio exterior, onde a instituição lidera o mercado em financiamentos de exportação. ?Na área de importações, da mesma forma, somos um dos maiores participantes?. O setor financeiro Uma análise de Cypriano do mercado financeiro nacional salienta que nos últimos anos, o setor financeiro brasileiro passou por várias mudanças. Bancos mudaram de mãos, algumas marcas tradicionais deixaram de existir, aumentou a presença do capital externo, bancos estaduais foram privatizados, ampliaram-se as normas prudenciais pelas autoridades, o mercado se abriu e se modernizou. ?A transparência tornou-se regra básica de atuação e a segurança e credibilidade do setor financeiro brasileiro são inquestionáveis. Temos bancos de varejo de capital nacional privado sólidos, bancos estatais de grande porte e bancos de capital estrangeiro de atuação global. É óbvio que a sociedade brasileira é quem ganha com isso, pois um sistema financeiro consistente dá blindagem ao país contra os períodos de turbulência no mercado internacional?. Perguntado se o Bradesco tem alguma projeção em relação aos setores da economia para o próximo ano e se alguns deles que tenha maior probabilidade de crescimento, Cypriano disse que trata-se de um banco com atuação diversificada e segmentada, do alto varejo ao corporate. ?Em nossa avaliação, o desempenho dos setores acaba convergindo, no tempo, para a curva de comportamento do próprio PIB do Brasil. Por essa razão, não temos projeções sobre algum setor específico. Até porque, em todos setores e segmentos, há situações diferentes. Como nossa presença é ampla e pulverizada, temos nossos modelos de acompanhamento de crédito e podemos realizar avaliações individualizadas, cliente a cliente. Achamos que isso é mais eficiente?. Sexagenário O presidente do Bradesco entende que há boas possibilidades de crescimento do País em 2003. ?Sem dúvida, sou otimista. O Bradesco faz 60 anos em março de 2003, portanto, já passamos por vários ciclos econômicos e não há razão para temermos o futuro. Pode ser que o ano que vem ainda seja de preparação, mesmo assim, sem dúvida, teremos taxas de crescimento superiores, impactadas pelo aumento das exportações e a geração de riqueza vinda do campo por causa do setor de agronegócio?. Cypriano recordou que o Brasil vem batendo recordes na produção de grãos, devendo superar os 100 milhões de toneladas no ano que vem. Entusiasmado quando fala da força do setor de agronegócios, afirmou que para se ter uma idéia da força desse setor, o superávit comercial agrícola já atinge U$ 20 bilhões. ?Vamos voltar a crescer, pois essa é a melhor alternativa para que a dinâmica da dívida deixe de ser vista como uma vulnerabilidade brasileira. Em outras palavras, dívida se paga trabalhando mais, economizando mais e produzindo mais. Essa é a opção do Brasil?. Compras Quando o assunto é crescimento do Bradesco Cypriano é objetiva. ?Queremos o crescimento orgânico?. Segundo ele, é por esse caminho que a instituição tem conseguido expandir sua presença de mercado a cada exercício. Entre 1997 e 1999, ampliou sua carteira de clientes de 5,8 milhões para 10,8 milhões. ?Temos hoje 13,2 milhões. E uma das explicações para o êxito é a força e a disposição do nosso quadro de funcionários, uma equipe com características bem definidas, que tem um índice de dedicação acima da média, que nos orgulha muito. Além da qualidade do nosso funcionário, temos uma estrutura de atendimento nacional que se distribui entre a rede de 3 mil agências, o telefone, os 22 mil equipamentos de auto-atendimento e a Internet?. Para concluir a entrevista à Agência Estado alertou que as oportunidades de aquisição são, para o Bradesco, um atalho para a ampliação da presença de mercado, e por isso o banco não as despreza, desde que tenham custos competitivos. ?Crescer é importante, desde que respeitando conceitos de racionalidade e sangue frio. Os movimentos de expansão, orgânica ou por aquisição, devem ainda ter, para nós, foco na melhora do índice de eficiência operacional, que já foi de 63%, em 1997, e hoje está em 56%. Como é sabido, quanto menor esse índice, melhor a eficiência?.