AT&T é o melhor provedor; Telemar é o pior, segundo pesquisa As dificuldades financeiras de alguns prestadores de serviços corporativos ou seus controladores ainda não afetaram a percepção dos clientes quanto à qualidade dos serviços. A conclusão se baseia em pesquisa do Yankee Group com 504 companhias dos mais diversos setores, para identificar os padrões de uso de redes e a imagem dos operadores perante os clientes. A pesquisa apontou AT&T, MetroRed e Embratel como os melhores provedores de serviços de dados corporativos do País. Os três estiveram envolvidos nos últimos meses em episódios de falta de recursos, negociações de venda ou quebra do controlador. Do lado oposto ficaram Pegasus e Telemar, classificados como os piores prestadores de serviços. A Telemar acabou de adquirir a Pegasus, dentro da estratégia de entrada no mercado paulista de dados. No caso da Pegasus, 42% dos clientes a identificaram como muito boa ou excelente, enquanto 19,2% deles a consideraram muito ruim. Para a Telemar, os índices foram 38% e 25%, respectivamente. A AT&T, primeira do ranking, foi avaliada como muito boa ou excelente por 81% dos clientes. A MetroRed vem sem segundo, com 78%, seguida da Embratel, com 74%. A surpresa veio no quarto lugar, ocupado pela novata GVT, bem avaliada por 73% dos usuários. Para a gerente de pesquisas do Yankee Group, Adriana Menezes, a boa classificação de AT&T, MetroRed e GVT pode ser atribuída ao fato de que as redes são relativamente pequenas, o que facilita o controle. Ela diz que, para os clientes, qualidade geralmente vem associada frequência com que são registrados os defeitos e a tempo gasto para eliminá-los. A AT&T registrou o menor índice de avaliações negativas, pois nenhum cliente classificou os serviços como muito ruim. No caso da Embratel, só 4,8% dos usuários mostraram-se insatisfeitos. A Embratel foi a empresa com o maior conjunto de usuários da amostragem ? praticamente 90% dos entrevistados mantinham alguma relação comercial com a operadora ? o que reflete o domínio no mercado corporativo. "Apesar do grande número de clientes, a empresa consegue manter bons indicadores de qualidade, ao contrário das maiores concorrentes", diz Adriana, referindo-se às companhias com maior presença no mercado corporativo depois da Embratel: Telemar, Telefônica, Intelig e Brasil Telecom, nesta ordem. A Telefônica ocupou o oitavo lugar dentre as 12 operadoras que apareceram na pesquisa, com um índice de insatisfação de 20,6% dos clientes. Apenas 51% deles a consideraram muito boa ou excelente. "Mau atendimento é a reclamação mais frequente dos usuários da Telefônica", afirma a gerente do Yankee Group. A Intelig vem na 10ª posição, com 46% dos clientes insatisfeitos. Adriana atribui o fraco desempenho à grande dependência da operadora em relação a redes de terceiros, com os quais mantém acordos de tráfego. "Quanto maior o número de parceiros envolvidos, pior tende a ser o serviço", afirma a analista. A Brasil Telecom ocupa o 5º lugar dentre as operadoras com melhor índice de satisfação dos clientes.