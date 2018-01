AT&T informa lucro dentro das previsões A AT&T, maior operadora de telefonia de longa distância e cabo dos EUA, informou que registrou prejuízo líquido de US$ 1,7 bi, ou US$ 0,45 por ação, no quarto trimestre de 2000, após ter reportado lucro de US$ 1,15 bi, ou US$ 0,36 por ação, em igual período de 1999. Excluindo despesas e ganhos não-recorrentes, a empresa reportou lucro operacional de US$ 0,26 por ação, confirmando as expectativas dos analistas. O faturamento da AT&T cresceu 2,9%, para US$ 16,88 bi no quarto trimestre de 2000. A companhia, que está se dividindo em quatro unidades, também informou que seu lucro deverá continuar pressionado, especialmente no primeiro trimestre de 2001. A AT&T previu que seu lucro, excluindo itens extraordinários, deverá ficar entre US$ 0,17 e US$ 0,20 por ação, abaixo das previsões dos analistas de lucro de US$ 0,23 por ação. As informações são da agência Dow Jones.