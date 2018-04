AT&T retira oferta para compra de parte da Telecom Itália A gigante das telecomunicações dos Estados Unidos AT&T saiu das negociações para compra de uma participação na Olimpia, que controla a Telecom Italia, maior empresa de telecomunicações italiana e quinto maior grupo de telecomunicações da Europa, informou a SKY TV e o Wall Street Journal. AT&T e a mexicana América Móvil estavam mantendo negociações exclusivas com a Pirelli desde o dia 1º de abril para comprar uma participação de controle na Olimpia, que detém 18% da Telecom Italia. As conversas exclusivas se encerrariam em 30 de abril. As negociações ocorrem em meio à assembléia de acionistas da Telecom Italia que escolherão os novos membros do conselho da empresa. A possível venda da participação na Telecom Italia para as duas companhias tem criado preocupações no governo italiano porque considera a empresa uma parte importante da infra-estrutura do país. "Eu tenho dito repetidamente que as telecomunicações são de vital importância para o país. Portanto, se há investidores italianos que podem cuidar dela, o governo somente pode ficar feliz com isso", informou o premiê italiano, Romano Prodi, no sábado, 14. O Intesa Sanpaolo, o maior banco de varejo da Itália, está buscando uma solução doméstica para o controle da operadora. "Estamos interessados em participar de uma eventual operação que favoreça o crescimento e desenvolvimento da companhia, para ajudá-la a se tornar um player na Europa", disse o presidente-executivo do Sanpaolo, Corrado Passera, no sábado. Jornais têm publicado que a France Telecom contratou o Morgan Stanley para estudar a compra de participação na Telecom Italia e investidores não descartam um interesse da Telefónica ou da Deutsche Telekom. O banco Mediobanca também informou que tem mantido contato com potenciais investidores na companhia.