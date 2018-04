AT&T suspende chamadas a cobrar EUA-Brasil Em comunicado oficial enviado há pouco, a gigante de telecomunicações norte-americana AT&T confirmou ter suspendido os serviços de chamadas a cobrar para o Brasil a partir dos Estados Unidos. A AT&T informou, por meio de comunicado oficial, que a decisão de interromper o serviço de chamadas a cobrar para o Brasil a partir dos Estados Unidos foi em retaliação à decisão da Embratel de não direcionar chamadas a cobrar para a AT&T originadas no Brasil para os Estados Unidos. Segundo o diretor regional de vendas para Brasil, Canadá e México da AT&T, Mariano Klinge-Loy, sem chamadas a cobrar originadas do Brasil para os Estados Unidos, "não era comercialmente viável para nós continuarmos oferecendo o mesmo serviço dos Estados Unidos para o Brasil". A AT&T declarou que permanece aberta para continuar as negociações com a Embratel para "um arranjo comercial que seja mutualmente benéfico" e que permita aos clientes da AT&T e da Embratel fazerem chamadas a cobrar para o Brasil dos Estados Segundo a Assessoria de Imprensa da Embratel, ainda é possível realizar chamadas a cobrar para o Brasil pelo serviço direto da empresa, o Embratel Direto (ver procedimento no link abaixo).