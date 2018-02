Atividade comercial em shoppings sobe 1,4% no último Natal, aponta pesquisa

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo com a economia brasileira andando a passos lentos, a atividade comercial em shoppings em dezembro de 2014 ficou 1,4% acima do resultado obtido no mesmo mês do ano anterior. Foi o que apontou o Iflux, indicador desenvolvido pelo Ibope Inteligência e pela Mais Fluxo – empresa especializada em contagem eletrônica de fluxo de consumidores –, que revela o grau de aquecimento ou movimentação do setor.

Do total de shoppings existentes no Brasil – 480, segundo o Ibope –, os empreendimentos menores (com até 20 mil m² de área bruta locável) tiveram, em média, resultados mais favoráveis, apresentando uma variação positiva de 4,2%.