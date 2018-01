Atividade da Indústria cresce 1,8% em 2005 Pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) apontou que em todo o ano de 2005 o Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista cresceu 1,8% sobre 2004. Dezembro O levantamento ainda mostrou que O INA da indústria paulista cresceu 1,4% em dezembro ante novembro, na base com ajuste sazonal - levando em consideração os efeitos temporais. Sem ajuste, houve recuo de 5% entre novembro e dezembro. Já o nível de utilização da capacidade instalada recuou para 78,5% em dezembro. Em novembro, a taxa estava em 80,4%. As vendas reais da indústria paulista caíram 3% em dezembro ante novembro, mas subiram 14,2% em comparação ao mesmo mês de 2004.