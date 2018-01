Atividade da indústria cresce 2,7% em maio O Indicador do Nível de Atividade (INA), elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), teve alta de 2,7% em maio ante abril, com ajuste sazonal (descontadas particularidades de determinadas épocas no ano). Sem ajuste, a elevação foi de 7,3%. Em relação a maio de 2005, o INA teve incremento de 9,3%. No acumulado janeiro a maio, a alta foi de 8% sobre o mesmo período do ano anterior. O total de vendas reais da indústria cresceu 16,7% em maio sobre abril e 30,7% ante maio de 2005. O nível de utilização de capacidade instalada, no mês passado, cresceu para 82,8%, contra 79,7% em abril de 2006 e 81,1% em maio de 2005. Este texto foi atualizado às 11h48.