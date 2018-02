Atividade da indústria de SP recua em junho

A atividade da indústria de São Paulo recuou 0,3% em junho ante maio, segundo dados com ajuste sazonal - levando em conta efeitos temporais - divulgados nesta terça-feira, 24, por entidades do setor. Sem ajuste, houve queda de 3,0% no nível da atividade, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e o Centro das Indústrias do Estado (Ciesp). Frente a junho do ano passado, a atividade cresceu 3,1%. No primeiro semestre, a alta acumulada é de 4,0%. As entidades revisaram o dado de maio frente a abril, passando de alta de 0,9% para 1,6% de avanço, com ajuste sazonal. (Por Vanessa Stelzer)