Atividade da indústria de SP tem queda de 2,6% em julho O Indicador do Nivel de Atividades (INA) da indústria paulista teve queda de 2,6% em julho na comparação com junho, segundo levantamento divulgado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Na comparação com julho do ano passado, o indicador registrou queda de 3,5%. No acumulado de janeiro a julho, o INA caiu 3% em relação a igual período de 2001. No entanto, as vendas nominais tiveram alta de 6,2% em julho, enquanto que as vendas reais, descontada a inflação, cresceram 6,1%. De acordo com representantes do setor, o crescimento das vendas paralelamente à redução da produção indica que a indústria praticou um expressivo movimento de desova de estoques. Segundo a entidade, o nível de utilização da capacidade instalada da indústria foi de 81,3% em julho, ante 81,1% em julho do ano passado. O total de horas pagas na produção caiu 0,5% em julho ante junho. As horas médias trabalhadas tiveram redução de 0,45% no mesmo período. No item rendimento, a Fiesp constatou um aumento de 0,8% no salário real médio pago pela indústria em julho, na comparação com junho. Encomendas A Fiesp estima que o atraso das encomendas de fim de ano retardará o pico de produção industrial no Estado, que tradicionalmente acontece de agosto a outubro. "As encomendas não estão ocorrendo como o esperado, estão bem abaixo. Passado 6 de outubro (data do primeiro turno das eleições), as coisas podem tomar um novo rumo, então o pico de produção pode ser de setembro a novembro, se arrastando talvez até dezembro", explicou Clarice Messer, diretora de pesquisas e estudos econômicos da Fiesp. Clarice tem, no entanto, receio de que as indústrias não consigam produzir num ritmo suficiente para atender as encomendas a partir de outubro. Para tanto, as empresas terão que se desfazer dos estoques. "Os estoques estão elevados em um grande número de setores, mas o objetivo das empresas é virar de 2002 para 2003 com estoque zero", disse. O futuro da indústria paulista parece, então, uma incógnita. Não se sabe ainda se haverá demanda forte, se as empresas terão condições de produzir e se terão estoques suficiente.