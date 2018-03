Atividade da indústria paulista cai 0,3% A produção industrial paulista de fevereiro teve queda de 0,3% na comparação com o mês anterior, segundo a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp). O número foi considerado pela entidade como um indicativo de estabilidade. "Os efeitos diretos e indiretos das exportações e a substituição das importações sustentam o patamar da produção industrial." Em relação a fevereiro do ano passado, o indicador teve um aumento de 2,3%. No acumulado de 12 meses terminados em fevereiro, a alta foi 2,9% maior do que no período de 12 meses do ano anterior. No acumulado de dois meses deste ano, em relação a janeiro e fevereiro de 2002, a variação foi positiva de 2,6%. O emprego não teve variação de janeiro para fevereiro. As horas médias trabalhadas tiveram queda de 1,9%, mesma queda dos salários reais (o salário real médio caiu 2,2%). As vendas nominais aumentaram 4,1% no período, enquanto que as vendas reais (vendas nominais menos inflação) cresceram 2,8%. A utilização da capacidade instalada ficou em 80,9%, contra 79,9% de fevereiro de 2002.