Atividade da indústria paulista cai 1,4% O Indicador do Nível de Atividade (INA) da indústria de transformação paulista caiu 1,4% em junho, ante o mês anterior, segundo divulgou hoje a Federação das Indústria de São Paulo (Fiesp). Este número já é ajustado sazonalmente. Em relação a junho do ano passado, sem ajuste sazonal, o INA apresentou queda de 1,4%. De janeiro a junho, a queda já é de 2,6%, ante mesmo período de 2001. A previsão da Fiesp para o INA este ano é inferior a 2%. O desemprego aumentou 0,1% em junho, em relação a maio. O salário real médio subiu 0,7% e as horas médias trabalhadas cresceram 0,4%. O total de vendas reais - descontada a inflação - caiu 0,7% em junho, na comparação com o mês anterior. O nível de utilização da capacidade instalada em junho foi 80,1% (em junho do ano passado era 81,3%).