Atividade da indústria paulista cai 4,6% A atividade da indústria paulista recuou 4,6% em março na comparação com fevereiro e subiu 1% em relação a março de 2002, de acordo com dados da Fiesp. No primeiro trimestre, a produção registra alta de 2,6% na comparação com igual período do ano de 2002. "Ajustes pontuais e desempenho aquém do esperado sazonalmente justificam a queda", diz a nota da federação. Em março, as horas pagas pelo setor caíram 0,7% contra fevereiro; as horas médias trabalhadas na produção registraram recuo de 2%. Isso porque houve queda de 7% nas vendas reais da indústria no mês passado. O salário real médio cresceu 0,4% em março em relação a fevereiro. A utilização da capacidade instalada foi de 81,3%, contra 81,6% em março de 2002.