Atividade da indústria paulista cresce 0,3% A atividade da indústria paulista registrou alta de 0,3% em agosto na comparação com o mês anterior, segundo a federação do setor. Em relação ao mesmo de 2002, a alta foi de 1,1%. No acumulado deste ano, a queda chega a 0,5% comparado ao mesmo período do ano passado. "Os bens intermediários sustentaram a produção da indústria paulista em agosto", disse a diretora da Fiesp, Clarice Messer. Em agosto, o desemprego cresceu 0,4% sobre julho, e os salários recuaram 0,4% no mesmo período.