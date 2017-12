Atividade da indústria paulista cresce 0,9% A atividade da indústria paulista cresceu 0,9% em agosto em relação a julho, divulgou hoje a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Na comparação com agosto de 2004, houve ligeira queda de 0,4%. No acumulado do ano, a alta é de 3,3% sobre o mesmo período do ano passado. Os indicadores levaram em conta os ajustes do período. De acordo com a entidade, os salários registraram estabilidade em agosto sobre julho. A capacidade instalada da indústria de São Paulo ficou em 83% em agosto e as vendas subiram 6%. Em relação a agosto de 2004, estes indicadores apresentaram alta, com os salários subindo 7,7% e as vendas, 14,6%.