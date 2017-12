Atividade da indústria paulista cresce 4,4% O atividade da indústria paulista subiu 4,4% em dezembro na comparação com o mês anterior, informou hoje a Fiesp. No acumulado do ano, a indústria registrou crescimento de 1,2%. Em 2002 o indicador da atividade, o INA, havia recuado 1% em relação a 2001. Na comparação com dezembro de 2002, o INA cresceu 9,2% em dezembro de 2003. A utilização da capacidade instalada no mês passado estava em 78,9%. As vendas em dezembro de 2003 sobre novembro caíram 3,6%. Mas na comparação dezembro/2003 e dezembro/2002, as vendas cresceram 23,2%.