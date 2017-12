Atividade da indústria paulista cresce 6% A atividade da indústria paulista cresceu 6% em setembro em relação a agosto e 5,5% na comparação com setembro do ano passado. Segundo a Fiesp, a recuperação foi favorecida pelas exportações, produção de bens duráveis para o mercado interno e pela proximidade das festas de fim de ano. A federação informou que de janeiro a setembro deste ano a atividade permanece estável em comparação com igual período do ano passado. Segundo o levantamento, o desemprego na indústria de São Paulo cresceu 0,2% em setembro sobre agosto. Os salários cresceram 0,8% no período. As vendas cresceram 4,4% na mesma comparação.