Atividade da indústria paulista diminuiu no trimestre O Indicador do Nível de Atividade (INA) da indústria paulista caiu 1,7% em março ante fevereiro, segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Em relação a março de 2001, a queda do INA foi de 4,8%, por causa do alto nível de atividade da indústria no primeiro trimestre do ano passado. O INA do primeiro trimestre deste ano ficou 2,8% abaixo do registrado em igual período do ano passado. O total de pessoas ocupadas caiu 0,9% em março, ante fevereiro. As horas trabalhadas na produção diminuíram 1,5% e o salário real médio caiu 0,6%. Já o total de vendas reais diminuiu 4% em março, ante fevereiro. O nível de utilização da capacidade instalada da indústria em março foi de 81,7%. Os itens que mais preocupam a indústria paulista com relação ao aumento da atividade são os juros elevados e o crédito restrito, afirmou hoje a diretora do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Clarice Messer. "Os juros altos dificultam investimentos e também diminuem o crédito. Sem investimento e sem crédito a indústria não tem como crescer", disse. O crédito abundante faria o consumo de bens duráveis e semiduráveis aumentar, o que traria um crescimento da atividade industrial em São Paulo. Clarice voltou a cobrar do Banco Central (BC) a redução da taxa Selic, hoje em 18,5% ao ano. "Como o BC não cortou a Selic na última reunião, os juros de um ano aumentaram de 18% para 19,4%", afirmou. De acordo com ela, a balança comercial não é algo que preocupa os industriais, em termos de perspectiva para o ano. "O quantum exportado está aumentando e o importado, diminuindo", lembrou. Salário O salário real na indústria paulista cresceu 0,5% em março em comparação a fevereiro e 6,2% em relação a março de 2001, segundo Fiesp. No primeiro trimestre deste ano, na comparação com igual período de 2001, o aumento foi de 5,3%. De acordo com Clarice Messer, esse aumento vem acontecendo devido à maior produtividade dos empregados na indústria, que hoje são em menor número do que no ano passado. "Há menos trabalhadores na indústria, mas os que estão empregados estão ganhando mais", afirmou.