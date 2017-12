Atividade da indústria paulista recua 0,2% A atividade da indústria paulista recuou 0,2% em junho sobre maio, segundo a federação do setor. Na comparação entre junho de 2003 sobre junho de 2002, o indicador registrou alta de 1,4%. No primeiro semestre, a alta foi de 0,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Fiesp, "o ajuste da produção foi ineficaz para conter o acúmulo de estoques e a demanda interna desaponta a cada mês".