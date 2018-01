Atividade da indústria paulista sobe 3,9% em outubro O Indicador do Nível de Atividade (INA) da indústria paulista, apurado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), subiu 3,9% em outubro, ante o mesmo mês de 2005. Na comparação com setembro, a alta foi de 0,2%, com ajuste sazonal. Na série sem ajuste, a alta foi de 0,5%. De janeiro a outubro deste ano, o indicador variou 3,5% sobre o mesmo período do ano passado. As entidades revisaram o INA de setembro para -0,6% ante o divulgado previamente, que foi de -1,7%, com ajuste sazonal. De acordo com a pesquisa, as vendas reais da indústria caíram 3,3% em outubro ante setembro, enquanto o total de salários reais teve incremento de 1,8% no mesmo período. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) caiu para 80,9% em outubro ante 82% em setembro, sem ajuste sazonal.