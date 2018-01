Atividade do setor industrial dos EUA cresceu em setembro A atividade do setor industrial dos Estados Unidos cresceu em setembro acima do que previam os economistas, informou hoje o Instituto para a Gestão de Provisões (ISM, na sigla em inglês). O índice de atividade no setor ficou em 59,4 pontos, comparado com os 53,6 pontos de agosto, quando os especialistas previam que ficaria em torno de 52 pontos porcentuais. O aumento registrado em novos pedidos às empresas, assim como a alta em produtividade, contribuíram para o resultado do mês passado, ressaltou em comunicado Norbert Ore, um dos autores do relatório. O índice de novos pedidos se situou em 63,8 pontos, comparado com os 56,4 pontos de agosto, e o de produção alcançou 63,1 pontos, contra os 55,9 pontos do mês anterior. O setor industrial registrou avanços durante 28 meses consecutivos e revela o fato de que este índice se manteve acima de 50 pontos durante todo o tempo. Matérias-primas A última pesquisa do ISM mostrou, além disso, um forte aumento nos preços pagos pelas empresas pelas matérias-primas e o índice que mede esta variável se situou em 78 pontos, contra os 62,5 pontos do mês anterior. O índice de emprego subiu com moderação, a 53,1 pontos, ligeiramente acima dos 52,6 pontos de agosto. Alguns empresários entrevistados assinalaram que o furacão Katrina tinha dificultado o acesso a matérias-primas, por ser produzido ou importado através de Nova Orleans. Os fabricantes mostram confiança em que a limpeza e a reconstrução da região devastada por esse furacão tenha um notável efeito em seus negócios e inclusive percebem já um aumento substancial nos pedidos efetuados seus clientes.