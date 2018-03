Atividade do setor privado na zona do euro sobe no mês A atividade no setor privado da zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda) cresceu em outubro no ritmo mais acelerado desde dezembro de 2007. O grupo Markit Economics informou que o índice dos gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) composto - que mede a atividade no setor privado - subiu para 53 em outubro, de 51,1 em setembro. Um número acima de 50 indica expansão.