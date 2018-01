Atividade econômica do Brasil encolhe 0,38% em agosto, aponta BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de prévia para o Produto Interno Bruto (PIB), teve queda de 0,38% em agosto na comparação com julho, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 18.

O resultado veio dentro do intervalo de expectativas medido pelo Estadão/Broadcast, pesquisa realizada com 32 instituições e que apontava de uma queda de 1,00% até alta de 0,10%, com mediana negativa de 0,30%.

O desempenho fraco da indústria, do varejo e do setor de serviços direcionou o comportamento desfavorável do índice do Banco Central.

No oitavo mês do ano, somente as vendas do varejo ampliado subiram, mas ainda assim a alta foi bem modesta (0,1%).

Já a produção industrial e o volume de serviços caíram 0,8% e 1,0%, respectivamente. Especificamente em relação à pesquisa Mensal de Serviços (PMS), a queda de 4,8% na parte de serviços prestados às famílias surpreendeu os analistas, depois de três altas consecutivas.