Atividade econômica norte-americana cai O ritmo de atividade econômica nos Estados Unidos diminuiu no último mês, e continua a pressão inflacionária dos preços da energia e de outros setores, informou nesta quarta-feira o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Em seu relatório periódico conhecido como "livro bege", os 12 distritos do sistema do Fed afirmaram que a economia continuava crescendo nas últimas duas semanas de junho e nas primeiras duas de julho.