Atividade industrial cresce no 2o tri e atinge mais setores--CNI A atividade industrial brasileira atingiu o maior patamar dos últimos dois anos no segundo trimestre, apoiada principalmente no mercado interno, e a tendência é de continuidade do cenário positivo, segundo dados divulgados nesta quinta-feira. O índice da Confederação Nacional da Indústria (CNI) subiu para 56,2 pontos no período, uma alta de 5,1 pontos sobre os três primeiros meses do ano e de 7,2 pontos ante igual trimestre do ano passado. A expectativa do setor para os próximos seis meses é positiva, com exceção da avaliação das vendas externas, em meio à queda do dólar. "É cada vez mais clara a percepção de que este otimismo se deve às expectativas de evolução da demanda do mercado doméstico, uma vez que o indicador de expectativas de exportação sugere queda nos próximos seis meses", disse a CNI em nota. O levantamento apontou ainda que a aceleração do setor é mais disseminada que em outras ocasiões. "Uma tendência importante verificada pela atual sondagem é a disseminação da recuperação da indústria entre os setores de atividade. Diferentemente do ocorrido nos dois últimos anos, o crescimento da indústria alcança a maior parte dos setores", acrescentou a entidade. Dos 27 setores pesquisados, 21 registraram índices acima de 50, o que indica crescimento. No segundo trimestre de 2006, 8 segmentos apresentavam leituras acima desta marca. Destacaram-se no segundo trimestre o crescimento das indústrias de Álcool (71,4 pontos), Refino de petróleo (68,8 pontos) e Veículos automotores (64,4 pontos). Por outro lado, cinco setores, entre eles o de Calçados e o de Madeira, tiveram indicadores abaixo da linha de 50. A pesquisa apontou ainda que o emprego industrial cresceu no segundo trimestre, atingindo a maior leitura em dois anos, de 52,6 pontos. O índice de expectativas de contratação também aumentou, pelo segundo trimestre seguido. A sondagem foi realizada entre 29 de junho e 18 de julho, com 258 grandes empresas, 507 médias e 949 companhias de pequeno porte. (Por Vanessa Stelzer)