Atividade industrial dos EUA reagiu em outubro A produção das fábricas, serviços públicos e minas dos Estados Unidos cresceu 1,3% em outubro, informou ontem o Federal Reserve. Em setembro a produção industrial havia caído 3,7% , sua maior queda desde 1946, e a maioria dos economistas tinha calculado um crescimento do 0,2% em outubro. Caso se exclua o setor da energia, que registrou substanciais quedas dos preços, a produção industrial caiu 0,1% em outubro. O retorno ao trabalho de serviços públicos, fábricas e refinarias afetados pelos furacões em setembro ajudou a recuperar a atividade em outubro. Em um ano, a produção industrial nos Estados Unidos caiu 4,1%.O aprofundamento da crise do crédito junto com um enfraquecimento da demanda global forçou as empresas a cortar seus investimentos em maquinário pesado e em manufaturados. A utilização da capacidade industrial subiu de 75,5% em setembro para 76,4% em outubro. A produção das fábricas, que representa quase 80% da produção industrial, aumentou 0,6 % em outubro, impulsionada pelo aumento da produção de petróleo e químicos após a passagem dos furacões Gustav e Ike. A produção de serviços públicos, que em setembro tinha subido 2,4%, aumentou 0,4% em outubro.