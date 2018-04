Atividade industrial em SP recua 1,1% em março A atividade industrial de São Paulo caiu 1,1% em março, ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, informaram nesta quarta-feira, 25, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). Na comparação com março de 2006, o Indicador do Nível de Atividade subiu 0,7%. Já em relação a fevereiro deste ano, sem ajuste sazonal, o INA teve uma expansão de 11,2%. Os setores que tiveram pior desempenho em março, ante fevereiro com ajuste, foram metalúrgica básica, com queda de 0,1%, e produtos metálicos, com declínio de 2,3%. As vendas reais da indústria saltaram 18% na comparação mensal, sem ajuste sazonal, e cresceram 2,8% contra março do ano passado, acumulando no primeiro trimestre alta de 4,4%. A utilização da capacidade instalada atingiu 81,9% no mês passado, ante 79% em fevereiro e 81,5% em março de 2006. A sondagem acrescentou que a atividade encerrou o primeiro trimestre com alta de 2,9% sobre igual período do ano passado.